„Wij hoeven de winst niet te maximaliseren”

1. Hoe lang loop je al rond in het bedrijf?

“Toen ik acht jaar oud was, ging ik al met mijn vader mee naar kantoor. Dan maakte ik kopietjes en deed andere kleine klusjes. In 1997 ben ik wat serieuzer werk gaan doen. Ik ben begonnen bij de technische dienst: lampjes vervangen, kabels trekken, je kent het wel. Later heb ik bijvoorbeeld ook in de bediening gewerkt. Zo heb ik alle afdelingen van het bedrijf goed leren kennen. Sinds juli 2015 ben ik directeur business development en houd ik me bezig met de strategie en uitvoering van marketing, pr, sales en revenue management. Maar in een familiebedrijf bemoei je je eigenlijk overal wel mee.”

2. Hoe is het om zo nauw samen te werken met je vader?

“Leuk. De samenwerking verloopt heel goed en dat is lang niet altijd het geval in een familiebedrijf. Maar mijn vader kan goed delegeren, heeft vertrouwen in zijn mensen en dus ook in mij. Doordat de banden in het directieteam hecht zijn, voelen we ons veilig om te zeggen wat we willen. Ik heb ook andere kwaliteiten dan mijn vader. Ik ben opgegroeid in de digitale wereld, dus ik houd me daar meer mee bezig.”

3. Wat is het unieke aan een familiebedrijf?

“Als familiebedrijf denk je automatisch aan de lange termijn. Wij hoeven niet ieder kwartaal cijfers te presenteren. Mijn vader is enig aandeelhouder waardoor we onze eigen koers kunnen varen. Natuurlijk proberen we de winst te optimaliseren, maar we gaan het niet maximaliseren. Dat is een groot verschil. We hoeven het bedrijf niet op te blazen, omdat we het willen verkopen.”

4: Wat beschouw je als je grootste persoonlijke succes?

“Wat het meest in het oog springt is de rebranding van ons merk. We hebben onze naam, de huisstijl en onze missie aangepast. We krijgen steeds meer internationale gasten en dat vraagt een andere manier van communiceren. We hebben onze vier huizen Château Neercanne, Winselerhof, Château St. Gerlach en Kruisherenhotel Maastricht een sterkere individuele identiteit gegeven. De consument ziet nu beter welke sfeer en emotie ieder huis of restaurant oproept. Voorheen was dat te veel hetzelfde.”

5: Welke plannen heb je nog met het bedrijf?

“We zien nog veel kansen om de gastbeleving verder te optimaliseren. Mensen komen met hoge verwachting naar ons toe, en die verwachtingen willen we continu overtreffen. Dat zit in de kleine dingen, zoals culturele verschillen. Een Duitser verwacht anders te worden aangesproken dan een Nederlander. Maar we werken bijvoorbeeld ook aan nieuwe bedrijfskleding en aan de muziek in de huizen. Zo heeft componist Michiel Borstlap een curated playlist voor ons gemaakt. Het volume en de soort muziek in de huizen verandert door de dag heen. Mensen hebben ’s ochtends nu eenmaal een andere gemoedstoestand dan ’s avonds. Het is een van de lessen die ik heb geleerd. Als ondernemer moet je een goede generalist zijn. Een hotel is niet alleen eten en drinken, je moet overal iets vanaf weten. En als je iets niet weet, zoek je een kundig adviseur. Er zijn vaak mensen die het beter weten dan jijzelf.”

