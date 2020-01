Coronavirus betekent klap voor casino-industrie Macau

Ⓒ AFP

MACAU (ANP/BLOOMBERG) - De uitbraak van het coronavirus betekent een klap voor de economie van gokcentrum Macau. De stadstaat, die vooral bekend is om zijn grote casino's, kreeg de afgelopen dagen flink minder Chinese bezoekers. Dat is slecht nieuws voor de casino's die het juist erg moeten hebben van rijke Chinezen die in deze tijd van het jaar komen gokken.