’Na tien jaar hoeven we duurzaamheid niet meer uit te leggen’

Premium Binnenland

Nederlanders vluchten voor vertier grens over: ’Alleen wonen doen we nog in eigen land’

Nu de avondlockdown voortduurt, zoeken Nederlanders de gezelligheid over de grens. In België en Duitsland is een biertje of diner na vijf uur geen probleem. Een toertje langs de oostgrens leidt tot een ontluisterende slotsom: we wonen nog in Nederland, maar het geld wordt gespendeerd bij de buren.