Door corona diep in de schulden: ‘We lijden in stilte’

De gevreesde faillissementsgolf blijft uit, maar er zijn een hoop verborgen drama’s. In een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen spreken Martin Visser en Herman Stam met een ondernemer uit de kappersbranche. Nico Niessink krijgt dagelijks te maken met schrijnende verhalen van kleine zelfstandigen. „Veel kappers dreigen zakelijk en privé failliet te gaan. Nog even en ze zitten in de bijstand.” In de podcast gaat Visser uitgebreid in op de worstelingen tussen het bedrijfsleven en het kabinet. Wat moet er in de ogen van ondernemers veranderen in het nieuwe coronasteunpakket?