Bitcoin maakt terugtrekkende beweging tot onder $50.000

Op cryptpoplatform zakte de bitcoin rond 08.30 uur (Nederlandse tijd) terug naar $49600 nadat een dag eerder de grens van $50.000 nog stevig opwaarts werd doorbroken.

De nieuwe afkoeling van de bitcoin lijkt in gang te worden gezet door de verminderde bereidheid om in risicovollere beleggingen te stappen. Op Wall Street was dat gisteravond al zichtbaar met de uitverkoop bij techologiefondsen vanwege de zorgen over de oplopende rente.

Eind vorige maand moest de bitcoin ook al fors terrein prijsgeven. Bij deze terugtrekkende beweging dook de cryptomunt nog stevig onder de grens van de $50.000.

Toch hebben beleggers in de bitcoin dit jaar vooralsnog nog weinig reden tot klagen. De digitale munt stond begin dit jaar nog net boven de $30.000. Vorige maand werd nog een recordstand van boven de $58.000 aangetikt.