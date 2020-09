Turkse lira stijgt na verrassende renteverhoging

De ingreep bij NAVO-bondgenoot Turkije kwam op het moment dat aandelen van opkomende markten, zoals die van Turkije, naar een tweemaands dieptepunt zijn gedaald. Afgelopen maanden zorgde de centrale bank juist voor een agressieve renteverlaging. De lira is donderdag in reactie op het besluit met 1% gestegen tegen de dollar, ook lokale aandelenbeurzen stegen.

Weinig ingrepen leken te helpen om de Turkse economie, die zwaar onder druk staat door de ineenstorting van het toerisme, slinken de deviezenreserves en Amerikaanse sancties, op koers te krijgen.

Ruzie in ijskast

Het Turkse bbp is dit jaar met bijna 10% gedaald, de inflatie ligt op 11,8%, het land kent een officieel werkloosheidscijfer van 13%.

De lira ging dit jaar meer dan 20% achteruit ten opzichte van de beeldbepalende dollar.

Ankara zorgde ook voor opluchting door in te stemmen met overleg met Griekenland over de gasclaims in de Middenlandse Zee.