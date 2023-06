’AI zal grote impact op werk hebben’

Waar meer dan de helft van de 18 tot 24-jarigen al ervaring heeft met AI, geldt voor de totale Nederlandse bevolking nog steeds dat twee derde er nooit in aanraking mee zegt te zijn geweest. Van de 65-plussers heeft maar 4% ooit iets met AI gedaan.

Dit blijkt uit het eerste onderzoek onder een kleine zevenduizend Nederlanders over AI door Peil.nl in opdracht van AI-consultancy-organisatie Viewture AI, van techexperts Vincent Everts en Maurice de Hond.

De groep die AI vaak of regelmatig gebruikt, beslaat inmiddels 15% van de Nederlandse bevolking.

Banen opgegeten

Everts ziet veel enthousiasme bij mensen die AI al gebruiken op hun werk. Van die groep denkt 72% dat de technologie hun efficiëntie kan verdubbelen of meer, terwijl de helft denkt dat saai werk zal verdwijnen. Een kwart van de mensen die AI vaak gebruiken, denkt zelfs dat hun eigen baan uiteindelijk zal verdwijnen als gevolg van kunstmatige intelligentie. Dit denkt 34% van het administratieve personeel, 26% van de ict-ers en 15% van de mensen die creatief of met taal bezig zijn. „Tegelijkertijd ziet de overgrote meerderheid ook dat het bedrijf waar ze werken er helemaal niet klaar voor is. Bedrijven zullen dit echt moeten oppakken”, zegt Everts.

Vooral mensen die AI nog nooit gebruikt hebben, wantrouwen de nieuwe technologie. Van hen maakt 56% zich zorgen, terwijl dat onder veelgebruikers 31% is. Over de vraag of de overheid met regels moet komen voor AI is meer overeenstemming. Ruim 85% van de Nederlanders vindt dat nodig.