Pensioentopvrouw: ’Denk na voor je als moeder parttime gaat werken’

Annette Mosman: „Mensen willen wel duurzaam beleggen, maar ze hebben ook een goed pensioen nodig. Hoe weeg je niet-fossiel beleggen af tegen de risico’s die je moet nemen om het vereiste rendement te halen?” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Het zal je maar toevertrouwd worden: als ceo van APG heeft Annette Mosman de zorg voor honderden miljarden. Als je haar vraagt hoe dat voelt: „Je went er niet aan. Die verantwoordelijkheid voor €521 miljard, voor de 4,5 miljoen deelnemers van pensioenfondsen waarvoor we werken en onze 3000 medewerkers, die eindigt bij mij. En dat voel ik continu. Maar ik lig er niet wakker van.” Ondertussen werkt ze ook aan een plan om vrouwen beter te laten nadenken over hun eigen financiën.