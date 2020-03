Olieprijzen duiken onder $30 per vat

Dat is het laagste niveau sinds januari 2016. Over een jaar gezien is Brentolie nu ruim de helft (54%) minder waard geworden.

Rond 15 uur maandagmiddag was een van 159 liter met 9,8% in waarde gedaald.

De prijs van een vat Amerikaanse olie handelde al langer onder de $30 dollar-grens, maandag op $29,08.

De zorgen om de massale uitval van vluchten en sluiten van grenzen vanwege het nieuwe coronavirus hielden aan. Daardoor blijft de vraag naar olie veel lager dan normaal.

Daarnaast lijkt er nog geen einde te komen aan de prijzenoorlog tussen Saudi-Arabie en Rusland. De financieel directeur van oliebedrijf Saudi Aramco Khalid al-Dabbagh zei dat hij tevreden is met de olieprijs rond de $30.