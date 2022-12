Premium Het beste van De Telegraaf

Frustratie bij Fries bakwarenbedrijf: ’Zonder extra elektriciteit kan ik niet concurreren’

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Hallum - Vijf bedrijven in Hallum, in de kop van Friesland, hebben een oplossing bedacht om zonder de bodem helemaal open te graven, toch veel meer energie te kunnen gebruiken via de bestaande stroomkabels. „Die kunnen we veel efficiënter gebruiken en dat is hard nodig om groter en groener te groeien”, zegt Gerrit Hellema, directeur van bakwarenbedrijf Hellema. „Maar netbeheerder Liander is te afwachtend en de politiek pakt niet door. Ik snap er niets van!”