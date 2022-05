Larense bedrijvendokter moet bloeden voor zijn yoga-ex

Binnenland

Noodkreten van vermoorde rugbyster gaan door merg en been: ’Haar laatste uur was een hel’

,,Hij was duidelijk op zoek naar een prooi. Haar laatste uur moet een hel zijn geweest”, zo las de moeder van de 23-jarige rugbyspeelster Renée voor uit haar slachtofferverklaring in de Haagse rechtbank. Daar stond dinsdag de 41-jarige Ferry T. terecht vanwege het misbruiken, neersteken en in brand ...