PGGM stapt in nieuwe Europese joint venture Zorgpensioen naar uitbaten van hotels

Veel hotels zijn door de coronacrisis op zoek naar vers geld. Ⓒ ANP/HH

Zeist - PGGM gaat fors investeren in hotels in grote West-Europese steden. De pensioenbelegger voor de zorg stapt samen met de Britse hotelinvesteerder L+R Hotels in een nieuwe joint venture LRO Hospitality. Dat wil maximaal een miljard euro steken in hotels in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.