Premium Het beste van De Telegraaf

Hard gelag spaarders: hervorming spaartaks op lange baan geschoven

Door Dave Krajenbrink Kopieer naar clipboard

Printstraat van de Belastingdienst. Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - Spaarders die met de fiscus over hun spaargeld in box 3 over fictieve rendementen hun belasting afrekenen, moeten nog langer wachten voordat deze ongelijkheid is gerepareerd. Belastingexperts kunnen er met hun pet niet bij dat demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft voorgesteld de hervormingen van de spaarbelasting weer enkele jaren op de lange baan te schuiven.