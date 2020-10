Friese bedrijfssoftwaremaker Speedbooks naar beurs NPEX

Het in 2009 opgerichte bedrijf uit Heerenveen, met klanten als Pathé en Q-Park, geeft een achtergestelde obligatielening met een looptijd van vijf jaar uit, tegen 8,5% rente per jaar om zijn marktaandeel in Nederland te vergroten.

Het bedrijf van oprichter-directeur Lume Paulusma claimt dat inmiddels meer dan 10.000 organisaties en 60.000 administraties zijn softwaresysteem gebruiken, vooral mkb-bedrijven, zzp’ers, accountants en administratiekantoren. Die kunnen met de Speedbooks zelf jaarrekeningen maken voor deponering bij de Kamer van Koophandel, wat fors in accountantskosten zou schelen.

Het Friese bedrijf werkt heeft rond €2,5 miljoen jaaromzet, het kan volgens directeur Paulusma snel naar €5,6 miljoen groeien dankzij uitbreiding.

De in 2008 beurs opgerichte Nederlandsche Participatie Exchange (NPEX) begon afgelopen zomer elektronische daghandel, van tien tot vier uur, voor de aandelen en obligaties van de genoteerde Nederlandse mkb-bedrijven. Dankzij de elektronische handel is de liquiditeit in beleggingen in bedrijven vergroot, stelt NPEX, wat moet bijdragen aan de omzetgroei naar verwacht €35 miljoen.