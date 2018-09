Beste jaar ooit voor Playmobil

Ongeveer driekwart van de verkoop van Playmobil wordt behaald buiten de Duitse thuismarkt. Volgens Schauer gingen in de 'crisislanden' in Zuid-Europa de verkopen opvallend sterk omhoog. Schauer gaf aan dat ouders in zware tijden liever kwaliteitsspeelgoed kopen dan een lading goedkope speeltjes.

In eigen land heeft Playmobil naar eigen zeggen een marktaandeel van 7,5 procent, waarmee het bedrijf de derde plaats inneemt na de branchegenoten Lego en Mattel. Playmobil heeft plannen om dit jaar vijf eigen winkels te openen in Duitse winkelcentra. In februari vorig jaar opende Playmobil zijn eerste eigen winkel in München.

Zeer tevreden

Het familiebedrijf maakt geen details bekend over de winst, maar Schauer liet weten ,,zeer tevreden'' te zijn met het resultaat.

Sinds Playmobil in 1974 voor het eerst op de markt kwam, zijn al ruim 2,5 miljard speelgoedpoppetjes verkocht. Playmobil is in meer dan 80 landen te koop. De speelgoedproducent maakt onderdeel uit van het bedrijf geobra Brandstätter uit Zirndorf.