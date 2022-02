Tiener berooft oudjes als ’bankmedewerker’: zestien maanden cel

Via zijn werk bij een energiemaatschappij verkreeg de oplichter persoonsgegevens van zijn slachtoffers, zo blijkt uit een vonnis dat de rechtbank Gelderland heeft gepubliceerd. Samen met enkele handlangers deed hij zich vervolgens voor als bankmedewerker en wist zijn slachtoffers pasjes en codes te ontfutselen. Samen maakten ze ruim €26.000 buit. Deze buit werd vervolgens witgewassen en verdeeld.

Zijn leugens en smoesjes komen de man nu duur te staan. De rechtbank in Zutphen veroordeelde hem tot twintig maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk. Ook moet hij een bedrag van €12.000 terugbetalen, zijn deel van de opbrengst. De oplichting vond plaats in september 2020.

Het aantal gevallen van online oplichting neemt de afgelopen jaren sterk toe. In 2021 werd voor bijna €47 miljoen aan schade door online fraude gemeld bij de Fraudehelpdesk. In 2020 was dit nog ruim €41 miljoen.

In totaal ontving de Fraudehelpdesk in 2021 ongeveer 530.000 meldingen. Het gaat daarbij om meerdere vormen van online fraude. In de laatste maanden van 2021 viel vooral het hoge aantal geautomatiseerde neptelefoontjes op.