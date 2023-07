Resultaat bodemonderzoeker Fugro stijgt, schroeft verwachtingen op

Topman ceo Heine zegt ’een verbeterde outlook voor 2023’ te zien dankzij ’voortgaande sterke omzetgroei’, groei van zijn ebit-marge en een rendement op kapitaal dat in lijn is met eerder afgegeven vooruitzichten.

De €101,7 miljoen is een toename met 44% vergeleken op jaarbasis. Daarmee zet het een trend door. Over de eerste zes maanden van dit jaar is het aangepast bedrijfsresultaat 65% opgelopen tot €160,4 miljoen.

Netto bleef over dat eerste halfjaar €71,7 miljoen over, tegen €29,4 miljoen een jaar eerder, bij een omzetstijging van 22% tot €1,02 miljard.

Forse orders

Het concern werd afgelopen maanden overspoeld met orders uit vooral de offshoresector. Fugro heeft een orderportefeuille van €1,3 miljard, meldt het donderdag voorbeurs.

In november stelt het bedrijf een kijkje te bieden in de nieuwe strategie van het bedrijf. Voor het aandeel staan zeven koopadviezen van analisten uit, één analist adviseert het aandeel te verkopen.