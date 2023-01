Premium Het beste van De Telegraaf

Piloten: ’Krimpplan van Schiphol desastreus, onzorgvuldig en onnodig’

Door Yteke de Jong

Minister Mark Harbers (r.) kan niet zomaar het mes in het aantal vliegbewegingen zetten.

Amsterdam - De luchtvaartsector en Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers luiden de noodklok over krimp van Schiphol en waarschuwt voor een negatieve spiraal. Dinsdagmiddag was er opnieuw overleg over de krimpplannen in kakofonische sessie in het Engels. Daaruit blijkt dat nog doorgerekend moet worden hoeveel de krimp gaat kosten.