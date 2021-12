’Franse miljardair Drahi zint op terugkeer veilinghuis Sotheby’s naar beurs’

Sotheby’s kwam indertijd voor $3,7 miljard in handen van Drahi. De miljardair, eveneens zeer actief in de telecommarkt met zijn bedrijf Altice, zou plannen hebben om in 2022 het veilinghuis weer terug naar de beurs te gaan brengen.

Sinds de uitbraak van de coronacrisis heeft Sotheby’s, één van grootste veilinghuizen ter wereld, vooral online goede zaken gedaan. Het Britse bedrijf heeft ook zijn aandacht verlegd naar het aanbieden van NFT’s, de zogeheten digitale kunst die steeds meer aan populariteit wint.

Het in 1744 is opgerichte Sotheby’s had voor de overname door Drahi lange tijd een notering op de beurs in New York. In ons land heeft het veilinghuis een vestiging in Amsterdam.

Aan het begin van dit jaar heeft Sotheby’s in Parijs nog een schilderij met straattafereel van Vincent van Gogh uit 1887 onder de hamer gebracht. Het schilderij Scène de rue à Montmartre bracht in totaal €13 miljoen op.