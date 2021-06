Waarom blijven records sneuvelen op beurzen?

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het feestgedruis op de beursvloeren is deze maand flink op stoom geraakt vanwege de aanhoudende kooplust bij beleggers. Ook in Amsterdam is de zon op het Damrak goed doorgebroken, waarbij de AEX bijna onverstoord nieuwe pieken neerzet. Waardoor is de recordjacht in juni op gang gekomen?