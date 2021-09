Premium Het beste van De Telegraaf

Column: nieuw kabinet moet klimaatfouten terugdraaien

Door Willem Vermeend en Rick van der Ploeg Kopieer naar clipboard

Nederland moet stoppen met windparken op land. Ⓒ ANP/HH

Volgens een recente internationale opiniepeiling maakt bijna driekwart van de mensen die wonen in de westerse landen, zoals in de EU, zich zorgen over klimaatverandering. De meeste zorgen leven bij hoger opgeleiden, vrouwen en jongeren. Ongeveer 80% van de ondervraagden is bereid om hun eigen levenswijze aan te passen om klimaatverandering te stoppen.