Shell belooft na vertrek investeringen in groene energie snel uit te breiden

Lifestyle

Zo verlaag je eenvoudig je energierekening

De energieprijzen gieren de pan uit, net als de inflatie. Besparen op gas en elektriciteit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Voor wie (nog) geen gebruik van bijvoorbeeld een warmtepomp of zonnepanelen kan of wil maken, tips om op eenvoudige wijze de rekening goedkope...