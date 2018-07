Franse werkloosheid blijft oplopen

Vorige maand dienden 10.200 Fransen een ww-aanvraag in waarmee het aantal geregistreerde werklozen steeg tot ruim 3,3 miljoen ofwel bijna 11 procent van de beroepsbevolking. Dat is het hoogste aantal ooit gemeten en betekent dat de werkloosheid momenteel 5,7 procent hoger is dan een jaar geleden.

Hollande realiseert zich al enige tijd dat er wat moet gebeuren en stelde bedrijven in ruil voor werven belastingvoordelen in het vooruitzicht. Het ministerie van Arbeid benadrukte dat de mate waarin de werkloosheid stijgt in de afgelopen maanden steevast is geslonken.