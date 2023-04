Bavaria verdwijnt uit Rusland: brouwer Swinkels legt lokale productie stil

Swinkels had vorig jaar al het licentiecontract opgezegd met de Moscow Brewing Company (MBC) dat Bavaria produceert voor de Russische markt, maar vanwege de looptijd van die overeenkomst was er geen juridische grond om een productiestop eenzijdig af te dwingen bij MBC.

„Na opzegging van het lopende licentiecontract met MBC, zijn we nu, na intensief overleg, tot overeenstemming gekomen om de lokale productie van ons belangrijkste internationale merk, Bavaria, stil te leggen. Dit betekent dat Bavaria-bier, lokaal geproduceerd onder licentie in Rusland, in de loop van het jaar uit de Russische markt zal gaan verdwijnen. We continueren onze inzet om ook het merk Hollandia uit te faseren. Hierover blijven we in gesprek met onze licentiepartner”, aldus een verklaring van Swinkels.

Leveringen

Swinkels stelt dat bier niet onder de sanctiewetgeving van de Europese Unie valt en dat MBC ook niet op de sanctielijst van Russische bedrijven staat. „Het eenzijdig afdwingen van een stop van de productie bleek dus niet tot de mogelijkheden te horen”, aldus de onderneming uit het Brabantse Lieshout. Het familiebedrijf legde na de Russische inval in Oekraïne al wel de leveringen aan Rusland stil.