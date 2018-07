'Zonzijde aan daling Turkse lira'

De Turkse lira staat al langer onder druk, onder meer door politieke onrust in het land. De centrale bank van het land probeerde eind vorige week met twee interventies de koersdaling van de lira te stoppen, maar die pogingen mislukten. Ook maandag daalde de koers van de Turkse munt nog.

Op onze stelling 'Ik baal van de koersval van de lira' kwamen bijna 1370 stemmen binnen. Maar bij veruit de meeste stemmers was van 'balen' geen sprake. De meeste deelnemers (52%) kozen voor de optie 'Oneens, vakanties naar Turkije worden daardoor goedkoper'.

Van de stemmers ging 21% nog een stapje verder en klikte op de optie 'Oneens, nu kan ik goedkoop een huis in Turkije kopen'.

Toch maken iets meer stemmers zich zorgen over de beurs, want 22% koos voor het antwoord 'Eens, want dit is slecht voor mijn aandelen'.

De minste stemmen (5%) gingen naar de optie 'Eens, want hierdoor wordt mijn huis in Turkije minder waard'.

