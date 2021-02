’Britse banken moeten zich voorbereiden op negatieve rente’

Voorlopig blijft de rente op 0,1%. Ook aan het opkoopprogramma, ter grootte van £875 miljard, wordt voorlopig niks veranderd. De BoE heeft bijna een jaar onderzocht of de negatieve rente onderdeel moet zijn van het instrumentarium dat de economie er weer bovenop moet helpen. Het komende half jaar zijn banken daar nog niet klaar voor. Wel moeten ze zich nu voorbereiden op die mogelijkheid, zonder dat dat ook betekent dat de rente over zes maanden verder omlaag gaat.

Europese Centrale Bank

In Europa en Japan hebben de centrale banken de rente al tot onder de 0% laten zakken. De Europese Centrale Bank hanteert een depositorente van -0,5%. Dat betekent dat banken 0,5% rente moeten betalen als ze geld in Frankfurt willen stallen.

Negatieve rente is een controversieel instrument. Het is bedoeld om te zorgen dat banken niet te veel cash aanhouden, maar dat geld uitlenen aan consumenten en bedrijven om zo de economie te stimuleren.

Sparen

Banken klagen ondertussen dat de negatieve rente hen veel geld kost. Consumenten zijn namelijk veel meer gaan sparen, omdat ze door het gebrek aan rente een groter appeltje voor de dorst zelf opzij moeten zetten. Maar banken kunnen dat spaargeld nergens kwijt, en stallen het daarom bij de centrale bank. Bij de meeste banken is de spaarrente daarom ook al 0, of in sommige gevallen zelfs negatief.

Behalve het rentebesluit kwam de BoE ook met nieuwe economische ramingen. De Britse centrale bank verwacht dat het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal zo’n 8% kromp in vergelijking met het vierde kwartaal van 2019. Dat is aanzienlijk beter dan de vorige ramingen in november. De inflatie steeg van 0,3% in november naar 0,6% in december.

In een verklaring van het rentebesluit schrijft de centrale bank dat het coronavaccin goed nieuws is voor de economie. Maar dat is nu nog even niet te zien in de cijfers. De coronamaatregelen zijn op het moment nog strenger dan tegen het einde van 2020. Maar de BoE verwacht dat ze impact minder ernstig zal zijn dan in het tweede kwartaal van 2020, ten tijde van de eerste lockdown. De verwachting is nu dat de bbp in het eerste kwartaal van dit jaar met 4% krimpt. In november werd nog uitgegaan van groei.