Vijf vragen: waarom staat de groei in China onder druk?

Financieel

Wall Street doorstaat inflatievrees: records voor Dow en S&P 500

De aandelenbeurzen in New York zijn woendag deels hoger gesloten. De Dow Jones en S&P 500 boekten records, technologiebeurs Nasdaq verloor. Op technologieaandelen werd breed winst genomen. Zorgen over inflatie verdampten enigszins. Biotechfondsen Moderna, BionTech en Pfizer zakten weg.