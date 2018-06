Onverwachte krimp industrie China

De HSBC/Markit-inkoopmanagersindex noteerde voor januari een stand van 49,6, van 50,5 een maand eerder. Het is voor het eerst in 6 maanden dat de index onder de 50 uitkomt en daarmee op krimp van de industriële bedrijvigheid wijst. Economen hadden in doorsnee een niveau verwacht van 50,3. Een definitief cijfer van HSBC en Markit wordt op 30 januari gepubliceerd.

Het cijfer wijst op de aanhoudende tegenwind die de Chinese economie ondervindt van de zwakkere wereldeconomie, maar ook van de afkoelende binnenlandse vraag.

Verdere afzwakking

Onlangs bleek dat de groei van de tweede economie van de wereld in het vierde kwartaal is gedaald naar 7,7 procent, van 7,8 procent in het derde kwartaal van 2013. Economen denken dat de tegenvallende inkoopmanagersindex wijst op een verdere afzwakking van de Chinese industrie en de bredere economie van China in 2014.

De Chinese overheid maakt zelf ook een inkoopmanagersindex voor de industrie bekend. Dat cijfer wordt op 1 februari gemeld. In december daalde de inkoopmanagersindex van de Chinese overheid met een stand van 51 nog naar het laagste niveau in 4 maanden.