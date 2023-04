Philips: Italiaanse rechter geeft onmogelijk doel bij terugroepactie apneu-apparaten

Maar Philips zelf zegt dat die deadline niet haalbaar is. „Dat is in geen enkel land mogelijk en we gaan ook geen enkel land voortrekken.”

De Italiaanse rechters gaven in de zaak patiëntenvereniging Apnoici Italiani en consumentenvereniging Adusbef gelijk. Die wilden dat Philips vaart maakte omdat een door het Italiaanse ministerie van Gezondheid gestelde deadline van eind 2022 al niet gehaald werd. Volgens de klagers had Philips nog maar een kwart van de apparaten vervangen in Italië.

Vonnis

Philips zegt zich nog te beraden op het vonnis. Een hoger beroep behoort volgens het bedrijf tot de mogelijkheden.

Philips is al enkele jaren verwikkeld in een zaak rond de slaapapneu-apparaten die het bedrijf maakt. Het isolerende schuim in die apparaten kan verbrokkelen en bij contact met bepaalde schoonmaakmiddelen mogelijk giftige stoffen afgeven. Volgens onderzoek dat in opdracht van Philips werd uitgevoerd vallen de gezondheidsgevolgen echter mee.

Eind vorig jaar zei Philips zo’n 90 procent van alle getroffen slaapapneu-apparaten wereldwijd te hebben vervangen. De hele zaak kostte het bedrijf al honderden miljoenen euro’s.