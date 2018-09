China blijft groeimarkt

Beleggers Belangen geeft in de editie van 17 januari een overzicht van de ontwikkeling van een compleet staatsgeleide- naar een vrije(re) economie in China. Experimenten De huidige ontwikkelingen in China gaan terug tot de jaren tachtig, toen onder heerschappij van Deng Xiaoping voor het eerst geëxperimenteerd werd met zones waarin buitenlandse investeringen werden toegestaan. De economie werd daarna geleidelijk verder opengesteld, wat van China een economische grootmacht maakte die de VS naar de kroon steekt. Inmiddels komt de rem er wel wat op te staan. In het vijfjarenplan voor de periode 2011-2015 mikt het regime op een jaarlijkse groei van 7%. In de vijfjaarsperiode daarvoor lag dat percentage op 11%. Om de doelstelling te halen worden maatregelen genomen die de economie een extra impuls moeten geven. Belastingen voor kleine bedrijven zijn verlaagd, administratieve verplichtingen versoepeld en investeringen in onder meer de infrastructuur naar voren gehaald. De effecten van deze maatregelen zijn echter van tijdelijke aard. Om de economische groei op lange termijn te bestendigen, zijn structurele veranderingen nodig. Allereerst moet het aandeel van consumptieve bestedingen in het binnenlands product veel groter worden. Dat bedraagt nu 35%, in de VS is dat 70%. Nieuwe hervormingen Op het meest recente congres van de Communistische Partij in november werden nieuwe hervormingen aangekondigd. In Shanghai wordt geëxperimenteerd met een vrijhandelszone waarin buitenlandse bedrijven nog meer de ruimte krijgen. De prijsvorming van producten als water, land, energie, maar ook de rente worden meer marktgedreven. Boeren krijgen eigendomsrechten en staatsbedrijven worden minder in de watten gelegd. Van belang is verder de opkomst van een private, non-bancaire financiële sector. Vooral bedrijven vinden steeds vaker de weg naar de zogenoemde schaduwbanken, die een tegenwicht vormen voor de zwaar door de overheid ondersteunde staatsbanken. Die laatste hebben jarenlang veel te veel krediet verschaft, waardoor de schuldenpositie van China precair is. Zwitserse horloges De veranderingen hebben invloed op de prijzen van grondstoffen en op de prestaties van afzonderlijke sectoren. De aanbieders van luxegoederen zijn een goed voorbeeld. De partijtop doet zijn best de corruptie aan banden te leggen en dat blijkt slecht uit te pakken voor de afzet van bijvoorbeeld Zwitserse horloges. Verder neemt de middenklasse in omvang en koopkracht toe, waardoor de luxe niet meer is voorbehouden aan de elite; ook een provinciale rijke kan nu een Louis Vuitton-tas kopen. Een indicator voor de lange termijn is dat de beursindex van Shanghai in 2013 aanzienlijk slechter presteerde dan die van Shenzhen. De eerste zit vol grote staatsondernemingen in de financiële sector; de laatste telt meer private ondernemingen, waar China het in de toekomst van zal moeten hebben. De nutssector, de gezondheidszorg, huishoudelijke consumptiegoederen, technologie en toch ook de luxe consumptiegoederen bieden volop kansen. Beleggingsfondsen Daarop meeliften als belegger valt niet altijd mee. In aandelen stappen kan alleen via de beurs van Hongkong en via door de overheid goedgekeurde beleggingsfondsen. In het nummer van 17 januari is een overzicht terug te vinden van de best presterende fondsen. De selectie van geschikte bedrijven vergt heel wat kennis van de betreffende sector. Die klus kan beter worden overgelaten aan de fondsbeheerder. Verder deze week in Beleggers Belangen: ASML maakt pas op de plaats Unibail is erg goed, maar ook erg duur De rek is er nog niet uit in Amerika Reorganisaties Tesco baten niet Neem een proefabonnement en blijf wekelijks op de hoogte van de beleggingskansen in Europa, China, de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Foto: FullbridgeProgram (flickr.com)

