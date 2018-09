Argentijnse peso in vrij val

Analisten van Brown Brothers Harriman noemde Argentinië een van de slechtste opkomende markten, volgens zakenkrant Financial Times. Onofficiële schattingen wijzen op een inflatie van 28%, het dubbele van de cijfers van de overheid.

Hiermee lijkt het overheidsbeleid van presidente Cristina Fernández Kirchner, het stimuleren van economische groei door het printen van geld, geen lang leven emer beschoren.

Nu het voor de centrale bank te duur is geworden om de waarde van de peso op te krikken, dreigt de bank zijn controle over de peso te verliezen. Eerder deze maand braken in de provincie Cordoba al rellen uit nadat de politie het werk neerlegde. Ook in de hoofdstad Buenos Aires wordt de stemming steeds grimmiger, terwijl het land steeds vaker kampt met stroomuitval en plunderingen van winkels.