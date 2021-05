’Investeerders vrouwenviagra rollebollend over straat’

Een van de geldschieters beschuldigt Tuiten van gerommel met geld en heeft voor miljoenen beslag gelegd bij bedrijven van de wetenschapper, meldt de Volkskrant.. Tal van prominente zakenlui en bekende Nederlanders staken de afgelopen jaren meer dan 42 miljoen euro in Emotional Brain, het bedrijf dat twee pillen ontwikkelde om de vrouwelijke begeerte te vergroten. Die onderneming, gevestigd op een bedrijventerrein in Almere, verkeert inmiddels in surseance van betaling. Een bewindvoerder moet uitzoeken of een faillissement nog kan worden vermeden.

Een aantal aandeelhouders, onder leiding van zakenman en VVD-prominent Cees Meeuwis, probeert nu samen met oprichter Tuiten het intellectueel eigendom, zoals de patenten van de pillen, onder te brengen in een nieuw bedrijf, in de hoop de medicijnen alsnog te kunnen ontwikkelen of te kunnen verkopen.

