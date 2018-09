Kraken spelcomputer niet per se illegaal

Nintendo maakt het technisch onmogelijk dat videogames van concurrenten op zijn DS- en Wii-spelcomputers kunnen worden gespeeld. Maar de firma PC Box voorziet Nintendo's van extra software waarmee ook spellen, films of MP3-bestanden van andere producenten kunnen worden gebruikt.

Volgens de rechters is dit niet per se illegaal, als er maar geen auteursrechten worden geschonden. Zij bogen zich over een Italiaanse rechtszaak tussen Nintendo en PC Box. Zij adviseren hun Italiaanse collega's na te gaan of de apparaten van PC Box vaak worden gebruikt om illegale Nintendo-games te spelen.