NZa tikt verzekeraars op vingers om omzetplafonds

Onder meer bij ziekenhuizen in Rotterdam (Ikazia en Maasstadziekenhuis) en Heerlen (Zuyderlandziekenhuis) konden sinds deze zomer patiënten als bij hun behandeling geen spoed vereist is en ze een bepaalde verzekeraar hebben, hier niet terecht en werden ze doorverwezen naar andere ziekenhuizen. Dit kwam doordat zorgverzekeraars met het ziekenhuis een omzetplafond voor maximaal te vergoeden zorg in het jaar hadden afgesproken en het ziekenhuis dit plafond in de zomer al dreigde te bereiken.

Doorverwijzen

Als patiënten een naturapolis hebben zonder vrije artsenkeuze, kan een zorgverzekeraar boven dit plafond niet vergoeden. Omdat ziekenhuizen dan vaak niet zelf willen opdraaien voor de kosten, besluiten ze patiënten van bijvoorbeeld zorgverzekeraar VGZ te weigeren. Dat kan als er geen doorleverplicht wordt afgesproken met het ziekenhuis. De laatstgenoemde zorgverzekeraar vroeg ook aan huisartsen in de regio Rotterdam om patiënten maar andere ziekenhuizen te sturen. Dit leidde tot paniek bij patienten, die niet begrijpen waarom ze opeens niet naar dat ziekenhuis kunnen, terwijl die door de zorgverzekeraar wel gecontracteerd is.

Dat zorgverzekeraars omzetplafonds afspreken met ziekenhuizen is doorgaans voorafgaand aan het jaar al te zien door klanten als ze de keuze maken voor een naturapolis van deze zorgverzekeraar. Maar patiënten weten die informatie niet altijd goed te vinden

Ander ziekenhuis

Daarom eist de NZa dat zorgverzekeraars voor komend jaar van elk ziekenhuis afzonderlijk duidelijk en helder communiceren dat ze een omzetplafond afspreken. Dan weten verzekerden dat het mogelijk is dat ze aan het einde van het jaar voor hun behandeling naar een ander ziekenhuis moeten als er geen sprake is van spoed. Ook wil de NZa dat zorgverzekeraar en ziekenhuis afspreken hoe een mogelijke patientenstop gecommuniceerd wordt.

Naast de omzetplafonds heeft de toezichthouder ook van zorgverzekeraars geeist dat ze voor komend jaar tonen welke polissen van hun erg op elkaar lijken. Zo kunnen verzekerden zien of bijna dezelfde polissen qua prijs wel verschillen.