„Jij bent niet meer wie je was, je verandert met de tijd. Het gezicht van Amsterdam”, klonk het melancholisch door de speakers van de autoradio. Met de kerstboom in huis en het jaareinde in zicht, overdacht ik de tekst eens. Geen idee wie het zong, want 100%NL stond enkel aan omdat mijn kinderen wilden kunnen meezingen.