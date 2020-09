’We moeten zwakkere in samenleving ontzien’

Jan Nooitgedagt. Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

Jan Nooitgedagt is de vijfde en laatste generatie van het gelijknamige familiebedrijf, de bekende Friese schaatsenmaker. Deze maand verschijnt daarover een boek, van DFT-verslaggever Yteke de Jong. Een gesprek over de waardering voor het mkb, de lage rente en waarom hij De Telegraaf in Belgische handen loodste.