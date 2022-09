Duitse economie verliest 60 miljard euro door energiecrisis

Duitsland was een grote importeur van aardgas uit Rusland, maar nu dat land de gaskraan steeds verder dichtdraait, moeten gasimporteurs de brandstof elders tegen veel hogere prijzen inkopen. De miljardenschade staat volgens Habeck gelijk aan 2 procent van het Duitse bruto binnenlands product.

Naast het verlies van goedkoop gas uit Rusland moeten Duitsers het ook stellen met minder elektriciteit die kerncentrales in buurland Frankrijk opwekken. Veel reactoren liggen door onverwacht lang onderhoud stil, waardoor Frankrijk in plaats van netto-exporteur een netto-importeur van stroom is geworden. „Het geld ontbreekt overal, in verscheidene sectoren en in de kern van de Duitse economie”, zei Habeck.

De minister pleitte er in het Duitse parlement voor om een groot reddingspakket op te zetten voor bedrijven die door de hoge energierekening in de problemen komen. De grootste economie van Europa zette eerder een speciaal defensiefonds van 100 miljard euro op. Wat Habeck betreft zou de grootste economie van Europa op dezelfde manier de energiecrisis te lijf moeten gaan.

De minister is lid van de Groenen. Die coalitiepartij is voorstander van hogere staatsschulden of belastingen voor de financiering van een vangnet voor grote energieleveranciers. Dat is tegen de zin van de liberale FDP, die ook in de coalitie met de Groenen en de SPD zit. Een mogelijk compromis zou via de staatsinvesteringsbank KfW kunnen komen. Die kan mogelijk leningen verstrekken aan energiebedrijven waar de overheid garant voor staat.

Daarnaast heeft Duitsland in 2008 een Economisch Stabilisatiefonds opgezet. Daarvan werd tijdens de coronacrisis een derde gebruikt, maar er zit nog 67 miljard euro in kas. Om het geld te kunnen gebruiken voor noodhulp aan Duitse energiebedrijven moet de begrotingscommissie van de Bondsdag instemmen met een wetswijziging.

Woensdag nationaliseerde Duitsland de grote energieleverancier Uniper wegens de aanhoudende verliezen door de gascrisis. In totaal gaf Berlijn 29 miljard euro uit voor de redding van het bedrijf. Het Duitse ministerie van Economische Zaken poogt ook SEFE, de voormalige Duitse tak van het Russische Gazprom, voor een bankroet te behoeden.