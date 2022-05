Podcast met Martin Visser Waarom je geld verdampt op de beurs

De onzekerheid over de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en oplopende rente zorgt voor nervositeit onder beleggers. De koersen op de aandelenmarkt schommelen gigantisch. „Die richtingloosheid is interessant”, zegt Martin Visser in de podcast Kwestie van Centen. De financieel verslaggever analyseert met collega Herman Stam de huidige ontwikkelingen op de beurs, de cryptomarkt en het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), die onder invloed van DNB-baas Klaas Knot in juli mogelijk de rente gaan verhogen. Hoe zullen de financiële markten daarop reageren?