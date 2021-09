AEX verliest op tamme ECB-dag, ASML achteruit

De AEX-index is 0,2% in het rood gesloten op 787,17 punten.

De AMX stijgt 0,3% naar 1099,47 punten.

De koersenborden in Londen (-1%), Parijs (+0,1%) en Frankfurt (+0,1%) tonen een wisselende stemming.

De euro wint na het ECB-rentebesluit 0,1% bij $1,1821.

Rente op voor Europa beeldbepalende Duitse 10-jarige staatsobligatie noteert 0,004 basispunten hoger tot 0,359%. Goud verliest een fractie tot $1793.

’ECB maakt terugtrekkende beweging’

De Europese Centrale Bank liet de belangrijkste rentetarieven zoals verwacht ongemoeid, bij een niveau van 0% tot 0,25%. Dat betekent dat banken 0,5% rente blijven betalen op het geld dat ze bij de ECB stallen.

Het opkoopprogramma vanuit Frankfurt wordt iets teruggeschroefd in een ’matig lager’ tempo. De marktomstandigheden laten dit toe, aldus ECB-voorzitter Lagarde.

Momenteel wordt via het zogeheten PEPP-programma maandelijks voor €80 miljard aan obligaties opgekocht. Dit bedrag wordt verminderd, waarschijnlijk naar €60 miljard.

De ECB heeft al meermaals gezegd dat dit programma tot maart 2022 wordt voortgezet.

„Deze stap hadden we wel verwacht vanwege de aantrekkende inflatie en de sterke groei. De haviken in de ECB zijn opgestaan”, reageert Renco van Schie van vermogensbeheerder Valuedge.

’Taperen begonnen’

ECB-voorzitter Lagarde benadrukte interne eenheid over het besluit. Van Schie: „In de praktijk zie je dat de ECB eigenlijk eerder dan de Amerikaanse Federal Reserve is begonnen met taperen, het afbouw van de steun.” Het besluit over een rentestijging is ’vrij ver’ verwijderd, aldus Lagarde.

Van Schie verwacht dat de euro richting $1,22 tot $1,23 zal gaan dit jaar. „En eind dit jaar zou de vergoeding voor de Duitse 10-jarige staatsobligatie naar nul procent kunnen gaan.”

Sentiment gedrukt

„Je ziet dat de ECB een terugtrekkende beweging aan het maken is”, zegt rentestrateeg Richard Abma (OHV). „Op de korte termijn drukt dat het sentiment op de beurzen, hoewel een hogere rente juist gunstig kan zijn voor aandelen van banken en verzekeraars. Desondanks blijven centrale banken enorm stimuleren. Ik verwacht dan ook dat de tendens van hogere aandelenmarkten blijft doorzetten”, aldus Abma.

De Japanse Nikkei-index is vanochtend 0,6% lager gesloten.

Op Wall Street eindigde de Dow Jones-index woensdagavond 0,2% in de min. Beurzen in New York handelen met kleine winsten.

Akzo aan kop

In de AEX is chemieconcern AkzoNobel op 2,7% toename de grootste stijger. Zakenbank UBS ziet een 5% kostenstijging voor de verfmaker vanwege hogere grondstofprijzen. De prijsstijging die Akzo kan doorvoeren, zal onvoldoende zijn om die kostenstijging goed te maken Concurrent PPG waarschuwde dinsdag al. UBS wijzigde het koersdoel niet (neutraal) bij een koersdoel van €100.

Adyen wordt 2,2% meer waard. De betalingsdienstverlener kreeg een koopadvies van vermogensbeheerder Exane BNP Paribas, inclusief een koersdoel van €3600.

Hafgeleider ASMI (+2%) volgt, net voor chiptoeleverancier Besi (+1,6%).

Telecombedrijf KPN is veruit het meest verhandelde stuk vandaag, bij 1,7% koerswinst. ING staat 0,8% hoger.

Prosus duikt echter 5,8% omlaag. De techinvesteerder heeft last van de koersval van zijn Chinese deelneming Tencent (-8,5%).

De Chinese overheid wil dat techbedrijven als Tencent „obscene en gewelddadige” inhoud in hun spellen verwijderen. Eerder besloten de Chinese autoriteiten al dat kinderen niet meer dan drie uur per week online mogen gamen.

De AEX wordt eveneens gedrukt door energiegigant Royal Dutch Shell (-0,7%). Chinese heeft zijn olievoorraden geopend om de prijs te drukken, melden lokale media.

Maaltijdenbestelconcern Just Eat Takeaway zakt 1,3%.

In de AMX is InPost (+5%) in herstel na de koersdreun van bijna 7% op woensdag. De postkluizenbeheerder kwam toen met teleurstellende halfjaarcijfers.

Luchtvaartconcern Air France KLM (-0,7%) staat onderaan bij de middelgrote fondsen. Luchtvaartaandelen hebben last van de turbulentie bij EasyJet (-10,9%) op de beurs in Londen. De Britse luchtvaartmaatschappij liet weten een overnamebod van een niet nader genoemde partij te hebben afgewezen. Ook wil de budgetvlieger 1,2 miljard pond (€1,4 miljard) ophalen om het bedrijf door de coronacrisis te loodsen.

Bij de smallcapfondsen verliest BAM fractioneel. De bouwer verkoopt zijn Duitse werkmaatschappij BAM Deutschland aan Zech Group en Gustav Zech Foundation.

Ook dochterondernemingen BAM Immobilien-Dienstleistungen en BAM Sports gaan over naar de nieuwe eigenaar. BAM maakte geen financiële details over de transactie bekend. De opbrengsten van de verkoop gebruikt BAM in ieder geval om het eigen huishoudboekje beter op orde te krijgen.

Op de lokale markt gaat navigatiespecialist GeoJunxion 2,8% vooruit. Het voormalige AND rapporteerde over het afgelopen halfjaar een verlies van €622.000 bij een omzet van €846.000.

