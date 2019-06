Trump: ’Wilde Powell nooit ontslaan’

De Amerikaanse president Donald Trump ontkent dat hij ooit serieus heeft gedreigd de president van het Amerikaanse stelsel van centrale banken, Jerome Powell, aan de kant te schuiven.

Trump zei dat in een interview in het programma Meet the Press op de Amerikaanse nieuwszender NBC News. Wel deed Trump andermaal zijn beklag over Powells monetaire beleid. De Fed koos er afgelopen week voor te breken met een beleid van verdere renteverhogingen, en hintte tot vreugde van Trump zelfs op mogelijk toekomstige renteverlagingen, onder meer vanwege zorgen over de vertragende economische groei en het uitblijven van inflatie.