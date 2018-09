CPB: wereldhandel groeit verder

De groei volgt op een toename van de wereldwijde import en export met 1,6 procent in oktober. In de periode van september tot en met november groeide de wereldhandel gemiddeld met 2,1 procent. Dat is de sterkste verbetering sinds begin 2011.

De groei van de handel zwakte in november zowel in de ontwikkelde als de opkomende markten af. In de 3 maanden tot en met november nam vooral de import en export van Aziatische landen toe. De ontwikkeling van de handel van de eurolanden bleef gematigd

De industriële productie groeide in november wereldwijd met 0,8 procent, na een toename met 0,3 procent in de voorgaande maand. In de 3 maanden tot en met november steeg de productie gemiddeld met 1,1 procent. Dat is de hoogste groei sinds het eerste kwartaal van 2012. De productie steeg vooral in de VS en Japan sterk, terwijl ook de industrie in de eurozone aantrok.

Bron: CPB