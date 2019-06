Hogere heffingen China op pijpen VS en EU

De heffingen lopen uiteen van 57,9 tot 147,8 procent en gaan vanaf vrijdag in. Die nieuwe tarieven liggen tot wel 10 keer hoger dan de eerdere heffingen die in 2014 werden opgelegd en in mei afliepen. Volgens het ministerie volgt de stap op verzoeken voor hogere heffingen op de betreffende producten van de eigen binnenlandse industrie.

Tot de bedrijven die geraakt worden door de hogere heffingen behoren bijvoorbeeld het Franse Vallourec en het Amerikaanse Wyman-Gordon. Volgens de meest recente volledige data importeerde China in 2017 voor 9500 ton aan hoogwaardige stalen pijpleidingen voor utiliteitsgebruik, waarvan bijna 95 procent van die producten afkomstig was uit de VS en EU.