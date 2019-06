Flinke daling resultaat Voestalpine

Het bedrijfsresultaat (ebitda) in het eind maart afgesloten boekjaar zakte met bijna 20 procent tot 1,56 miljard euro. De omzet steeg met ruim 5 procent tot 13,6 miljard euro. Voestalpine had te maken met productieverlies door werkzaamheden aan een grote smelterij in Linz, voorzieningen voor een lopend kartelonderzoek in Duitsland naar het bedrijf en problemen met het opstarten met een nieuwe fabriek in de Verenigde Staten.

Voestalpine gaf aan hard te werken om dit boekjaar het resultaat stabiel te houden, ondanks de toenemende economische onzekerheden. De belangrijkste uitdaging daarbij is het werk bij de Amerikaanse activiteiten om zo ambitieuze volumedoelstellingen te behalen.

Het bedrijf wil het dividend verlagen naar 1,10 euro per aandeel, van 1,40 euro een jaar eerder.