Inflatie in VS zo hoog dat Fed hard moet ingrijpen

Ook bouwt de Fed de obligatieaankopen twee keer zo snel af, maandelijks gaat het opkoopbedrag met $30 miljard omlaag.

Het besluit komt niet helemaal als een verrassing, vooraf hadden economen al verwacht dat de Fed sneller zou gaan verkrappen. Maar dat gaat wel in een stuk hoger tempo dan eerder verwacht. Tijdens de vorige vergadering in november schroefde Fed-voorzitter Jay Powell en zijn medebestuurders de maandelijkse steunaankopen al terug van $120 miljard per maand naar $105 miljard per maand, maar dat bedrag wordt dus verdubbeld.

Ook het aantal verwachte renteverhogingen is opvallend. In september dacht de helft van de Fed-bestuurders nog dat er in heel 2023 geen rentestap nodig zou zijn.

Dat de Fed nu zo hard op de rem trapt, is omdat de inflatie in de VS heel hard omhoog schiet. Vorige week werd bekend dat de inflatie in november op 6,8% uitkwam, het hoogste niveau in zo’n 40 jaar. Daarmee gaan prijzen in de VS nog harder omhoog dan in de eurozone (4,9%), Nederland (5,2%) en Duitsland (6%).

Later vanavond geeft Powell een toelichting op het besluit.