Eneco neemt klanten Dong over

Eneco ziet door de stap het klantenbestand groeien tot ruim 2,2 miljoen. Financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt. Onder meer toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet de overname nog goedkeuren.

Bij het hoofdkantoor van Dong Energy in Den Bosch werken nu nog circa 140 medewerkers, waarvan er dus circa 90 worden overgeplaatst naar Eneco. „Het overig personeel blijft actief in onder meer administratieve functies”, aldus directeur Edward Sigar van Dong Energy Sales.

Met de overname stopt het Deense energieconcern met de levering van stroom en gas, maar Dong blijft wel actief op de Nederlandse markt. Dong richt zich nu volledig op de aanleg van drie Nederlandse windmolenparken voor de productie van windenergie. Daarnaast blijft het energiebedrijf, in samenwerking met Eneco, betrokken bij Enecogen, een op gas gestookte energiecentrale in Rotterdam.

In 2005 werd Dong Energy actief op de Nederlandse markt via de overname van klanten van Intergas Energie, een beheerder van een gasdistributienetwerk in Brabant.