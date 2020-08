Baas TikTok vertrekt na dreiging verbod door Trump

TikTok verzamelt volgens politici te veel data van zijn gebruikers en die zou zomaar in handen van de Chinese overheid kunnen vallen, denken ze. President Donald Trump heeft daarom per decreet bevolen dat TikTok half september verboden wordt in de VS, tenzij de Amerikaanse tak dan verkocht is. Gesprekken over een overname worden momenteel volop gevoerd.

Volgens ingewijden heeft Mayer de beslissing om te vertrekken genomen na het besluit van Trump. In zijn brief zegt hij dat hij de afgelopen weken veel heeft nagedacht toen "de politieke omgeving" sterk veranderde en wat dat zou betekenen voor de "wereldwijde rol" waar hij zich voor aanmeldde. "Tegen deze achtergrond, en aangezien we verwachten zeer binnenkort tot een oplossing te komen, wilde ik u allen met pijn in het hart laten weten dat ik heb besloten het bedrijf te verlaten ", aldus Mayer in een brief aan het personeel.

Mayer werkte eerder voor de streamingdivisie van Disney. Vanessa Pappas, momenteel de algemeen directeur van TikTik, neemt zijn taken tijdelijk waar.