Vastgoed en banken duiken in sombere AEX

Rond kwart voor tien noteerde de AEX-index 1,9% lager op 535,8 punten, het laagste niveau sinds halverwege september. De MidKap ging 1,8% achteruit naar 778,8 punten.

Elders in Europa was de stemming ook somber. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 2,4% in.

Wall Street liet gisteravond een verdeeld beeld zien. Het nieuws dat een deal tussen de Republikeinen en Democraten over nieuwe coronasteun op korte termijn vrijwel uitgesloten is, drukte op het sentiment. Nabeurs kwam Microsoft met cijfers naar buiten. De prognose van de techreus over het vierde kwartaal stelde enigzins teleur.

Unibail verder onderuit

In de geheel roodgekleurde AEX liep vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield opnieuw flinke averij op met een koersduikeling van 6,1% naar een meerjarig dieptepunt van €33,90.

Bankaandelen zaten eveneens in de onderste regionen. ING en ABN zagen 4,4% respectievelijk 4,1% verdampen.

KPN koerste 3,2% lager ondanks dat het telecomconcern positiever is geworden over de winstgevendheid in heel 2020, na solide prestaties in het derde kwartaal.

Heineken werd 3,6% minder waard. Het bierconcern heeft nog steeds veel last van de coronacrisis. Heineken gaat daarom stevig het mes zetten in het personeelsbestand. De daling van de bierverkopen was in het derde kwartaal veel minder groot in vergelijking met een kwartaal eerder, maar er is grote terughoudendheid over de vooruitzichten.

Chipconcern ASMI dat nabeurs de boeken open doet, viel 3,1% terug. Voor RD Shell hadden beleggers 3% minder over als gevolg van de verzwakking bij de olieprijzen.

Midkapper Air France KLM dook 7,2% omlaag. Beleggers deden het luchtvaartaandeel van de hand vanwege de bom die vakbond FNV onder de afspraken bij KLM voor een loonoffer heeft gelegd.

BAM zat ook in zwaar weer met een aderlating van 5,1%. Fugro liep tegen een verlies van 4,4% op. ABN

AScX-fonds Vastned leverde 2% in. Het winkelvastgoedfonds denkt niet dat de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus grote gevolgen zullen hebben voor de eigen bedrijfsvoering.

ICT Group stal de show en schoot 8,8% omhoog. De automatiseerder voerde de omzet afgelopen kwartaal verder op.

Sligro moest 4,7% afstaan. ABN Amro heeft het retailbedrijf van de kooplijst gehaald.

