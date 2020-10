Verliesreeks houdt aan voor AEX

Rond 14.00 uur noteerde de AEX-index 2,5% lager op 531,9 punten. De AMX ging 3,1% achteruit naar 768,3 punten. De koersenborden in Londen (-2,2%), Parijs (-3,3%) en Frankfurt (-3,6%) kleurden eveneens dieprood.

Volgens Rabobank-econoom Stefan Koopman zorgen de tweede coronagolf en het toenemende aantal lockdowns in Europa voor een negatieve stemming op de beurzen. „Dit zet een rem op de economische activiteit in het vierde kwartaal.” Ook de Amerikaanse presidentsverkiezingen van aanstaande dinsdag leiden tot koersdruk. „Beleggers zijn in aanloop naar de verkiezingen wat minder bereid om risico’s te nemen”, legt Koopman uit.

De ECB komt donderdag trouwens met haar toelichting op het rentebesluit. Koopman houdt er rekening mee dat ECB-president Christine Lagarde morgen hints zal geven dat de centrale bank in december bekend gaat maken dat het opkoopprogramma vanwege de coronacrisis wordt verlengd tot eind volgend jaar. Het huidige programma loopt tot juni 2021.

Wall Street liet gisteravond een verdeeld beeld zien. Het nieuws dat een deal tussen de Republikeinen en Democraten over nieuwe coronasteun op korte termijn vrijwel uitgesloten is, drukte op het sentiment. Nabeurs kwam Microsoft met cijfers naar buiten. De prognose van de softwarereus voor het huidige kwartaal stelde enigzins teleur. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 1,6% tot 2,1% lager.

Unibail en Randstad onderaan

In de AEX is winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield de grootste daler met een verlies van 7,2%. Uitzender Randstad ging 6,7% omlaag.

Heineken werd 4,4% minder waard. De bierbrouwer heeft nog steeds veel last van de coronacrisis. Heineken gaat daarom stevig het mes zetten in het personeelsbestand. De daling van de bierverkopen was in het derde kwartaal veel minder groot in vergelijking met een kwartaal eerder, maar er is grote terughoudendheid over de vooruitzichten.

Verzekeraar Aegon (-5,1%) leed eveneens een flink koersverlies. De AEX werd verder vooral omlaag getrokken door de zwaargewichten Royal Dutch Shell (-3,1%), Unilever (-2,5%) en ING (-3,8%).

KPN (-0,04%) hield de voeten bijna droog. Het telecomconcern is positiever geworden over de winstgevendheid in heel 2020, na solide prestaties in het derde kwartaal.

In de AMX dook Air France KLM 6,3% omlaag. Chiptoeleverancier Besi leverde 6,1% in.

Flow Traders was de enige winnaar bij de middelgrote fondsen. Het handelshuis werd 1,1% meer waard.

Smallcapfonds Vastned leverde 2,6% in. Het winkelvastgoedfonds denkt niet dat de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus grote gevolgen zullen hebben voor de eigen bedrijfsvoering.

ICT Group stal de show en schoot 6,1% omhoog. De automatiseerder voerde de omzet afgelopen kwartaal verder op.

Sligro moest 3,9% afstaan. ABN Amro heeft het groothandelsbedrijf van de kooplijst gehaald.

In aanloop naar de presidentsverkiezingen in de VS heeft BinckBank trouwens een analyse gemaakt, waaruit blijkt dat Nederlandse beleggers een kwart van hun geld steken in Amerikaanse aandelen. Tesla, Apple en Amazon zijn daarbij de favoriete beleggingen.

Geef je kennis en vermogen een boost en meld je aan voor de gratis online Beleggersfair van aanstaande vrijdag.