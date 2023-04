Premium Het beste van De Telegraaf

Activisme kleurt aandeelhoudersvergadering Ahold Delhaize ’U wordt hier afgeschilderd als zakkenvullers en misdadigers’

Demonstranten voeren actie bij de aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize.

Zaandam - Iedereen is boos op Ahold Delhaize. Allerhande demonstranten lopen door elkaar op de grote parkeerplaats voor het evenementencentrum in Zaandam, waar de multinational haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering organiseert. „Vorig jaar gingen we met vier mensen naar binnen, vandaag met honderd!”, roept een vertegenwoordiger van Milieudefensie.