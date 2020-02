Bedrijfjes plukken gemeenten met WOZ-bezwaren

Als een burger het niet eens is met de WOZ-waarde, kan bij de gemeente of belastingsamenwerking gratis bezwaar worden gemaakt. De WOZ-waarde is voor eigenaren van woningen van belang, omdat aan de hand daarvan de hoogte van lokale belastingen wordt bepaald.

Wie naar de rechter stapt, betaalt €45 aan griffiekosten die je terugkrijgt als je in het gelijk wordt gesteld. Er zijn speciale bedrijven die dit werk op basis van no cure, no pay uit handen nemen. Het kost je als burger niets.

Proceskosten

Als de WOZ-waarde inderdaad niet klopt, moet de gemeente deze bedrijven soms tot €1.500 aan proceskosten betalen. Voor de burger is het belastingvoordeel soms maar enkele tientjes. "Het aantal uren werk van deze bedrijven staat niet in verhouding tot de vergoeding", laat de gemeente Almere aan RTL weten.

De lokale overheden waarschuwen dat de proceskosten zullen woorden doorberekend in de belastingen. VNG schat dat het totaalbedrag boven de €10 miljoen uitkomt.

Daarbij komen dan ook nog de kosten voor het vaste personeel en inhuur van externe krachten. Gemeenten en belastingsamenwerkingen vinden dat ze worden kaalgeplukt. Ook moeten ze alle zeilen bij zetten om de bezwaren binnen de wettelijke termijnen te beoordelen.

Verdubbeling

„In acht jaar tijd zien wij een verdubbeling van de kosten. Vorig jaar betaalde onze organisatie alleen al 600.000 euro aan proceskosten aan bedrijven”, zegt adjunct-directeur Jan Vonk van de BghU, die de belastingen namens negen Utrechtse gemeenten int. „Ik vind dat een zorgelijke ontwikkeling. Dit is geld dat eigenlijk niet nodig is om op te stoken.”